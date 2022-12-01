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Çavuşoğlu, Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Joof’u kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof’u kabul etti. Çavuşoğlu, eğitim alanında yürütülecek ortak çalışmalarla iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerletilebileceğini kaydetti.

01 Aralık 2022 Perşembe 15:43
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Çavuşoğlu, Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Joof’u kabul etti



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, KKTC üniversitelerinde okuyan Gambiyalı öğrencilerin durumu, yükseköğretim alanında yaşanan gelişmeler ve eğitimde yürütülebilecek çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’yi ziyaret eden Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Joof’u kabul etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki karşılıklı ilişkilerin gelişmesi ve eğitim alanında yürütülecek çalışmaların önemini vurguladı.

KKTC’de bulunan Gambiyalı öğrencilerin durumu hakkında Joof’a bilgi veren Çavuşoğlu, Gambiyalı öğrencilerin KKTC’deki ortama gösterdikleri uyumdan dolayı memnuniyetini de belirtti.

Öğrenci Dostu Ada projesini hayata geçirdiklerini ve KKTC üniversitelerinin nitelikli eğitim veren eğitim kurumları olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, 144 farklı ülkeden gelen üniversite öğrencilerini huzurlu bir ortamda misafir ettiklerine işaret etti. Çavuşoğlu, KKTC üniversitelerinden mezun olarak dünyanın çeşitli yerlerinde önemli görevler alan birçok öğrencinin bulunduğunu ifade etti.

KKTC’de eğitim gören öğrencilerin huzurlu bir ortamda eğitim almalarını sağlamak adına Bakanlık olarak her türlü girişimi yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, eğitim alanında yürütülecek ortak çalışmalarla, iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerletilebileceğine vurgu yaptı. Bakan Çavuşoğlu, bu ziyaret ile önemli bir adım atıldığına inanç belirtti.

-Joof

Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof ise, Bakan Çavuşoğlu’na kendilerini kabul ettikleri için teşekkür ederek, KKTC’nin, Gambiyalı öğrencilerin eğitimine önemli katkılarının olduğunu söyledi.

İki ülke arasında eğitim alanında yürütülecek iş birliğinin yanı sıra diğer alanlarda da iş birliği yapılabileceğine inandığını ifade eden Joof, KKTC’de öğrenimlerine devam eden Gambiyalı öğrencilere gösterdikleri hassasiyetten dolayı Bakan Çavuşoğlu’na özel olarak teşekkürlerini iletti.

Joof konuşmasının sonunda, KKTC’nin kendileri için önemli bir yere sahip olduğunu belirtti ve iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilerek, ilerletilmesi temennisinde bulundu.

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