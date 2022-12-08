Çavuşoğlu: Okullarımızın temizliği duraksama olmadan yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, dün sabah saatlerinde Lefkoşa Türk Lisesi’nde (LTL) öğrencilerin hijyen sorunu nedeniyle gösterdiği tepkiyi ve hademeler konusunda yaşanan sorunu değerlendirdi.

Eylül ayından itibaren hademeler ile ilgili yaşanan sürecin mahkemelerde son bulduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Okullarımızdaki hademe sorunu ortadan kalktı” dedi.

“OKULLARIMIZIN TEMİZLİĞİ DURAKSAMA OLMADAN YAPILACAK”

Çavuşoğlu, ülke sınırları içerisindeki okullarda temizliğin duraksama olmadan yapılacağını ve öğrencilerin temiz bir ortamda eğitim göreceğini ifade etti.

Kamu İşçileri Sendikası’nın (Kamu-İş) yeni personel alımına karşı açtığı davada mahkemenin ara emri kararını kaldırmasını da değerlendiren Çavuşoğlu, “Sendikanın bizi suçlu bulduğu konular mahkemede kabul görmedi” ifadelerini kullandı.

“YENİ İHALE SÜRECİ TAMAMLANANA KADAR MEVCUT ŞİRKET HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK”

Çavuşoğlu, okullarda temizlik işlerini üstlenen mevcut şirketin ihalesinin Aralık sonunda biteceğini dile getirerek, “Yeni ihale süreci tamamlanana kadar mevcut şirket hizmet vermeye devam edecek” diye konuştu.

Okulların temizliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın üzerine düşeni yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, “Öğrencilerimizin ve ailelerimizin içi rahat olsun” açıklamasında bulundu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI