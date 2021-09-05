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Çifte uyruklulara GCE A Level ile TC'de okuma ayrıcalığı

Milli Eğitim Bakanı Amcaoğlu: “GCE A Level sonuçlarına sahip TC - KKTC Çift Uyruklu adaylar TC Yükseköğretim kurumları tarafından kabul edilecek”

05 Eylül 2021 Pazar 12:56
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Çifte uyruklulara GCE A Level ile TC'de okuma ayrıcalığı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, GCE A Level sınav sonuçlarına sahip TC - KKTC çift uyruklu adayların TC yükseköğretim kurumları tarafından kabul edileceğini bildirdi.

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Amcaoğlu, “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” uyarınca Türkiye’deki yükseköğretim kurumları bünyesinde ayrılan “yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına”, KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE A Level sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak, GCE A Level sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuru yaptığını kaydetti.

Amcaoğlu, TC Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapılan resmi görüşmeler çerçevesinde ortaöğretiminin tamamını KKTC’de okuyarak, KKTC liselerinden mezun KKTC’de ikamet eden, TC doğumlu, KKTC uyruklu olup diğer uyruğu TC olan adayların da bundan böyle GCE A Level sınav sonuçları ile yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurabileceklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Amcaoğlu, bu düzenlemenin öğrencilerimize hayırlı olmasını diledi.

Son Güncelleme: 05.09.2021 13:00
Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluGCE A LevelTCKKTC Çift Uyruklu
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