Çocuk koruma uygulamaları pilot okullarda başlıyor

SOS Çocukköyü Derneği’nin 2010 yılından beri uyguladığı, çocuğun yüksek yararını ve korunmasını gözeten “Çocuk Koruma Politikaları” uygulamaları önümüzdeki dönemden itibaren iki pilot okulda hayata geçiyor.SOS Çocukköyü Derneği'nden verilen bilgiye göre, çocukların sınıflarında, okullarında, evlerinde veya herhangi bir ortamda güvende olduklarından emin olmak, çocukların haklarını, çocuk koruma konusundaki sorumluluklarını ve bu konudaki aktif rollerini bilmelerini sağlamak amacıyla SOS Çocukköyü Derneği tarafından geliştirilen Çocuk Koruma Politikaları’na ilişkin detaylı ön bilgilendirme toplantıları yapıldı.

-Çocuk Koruma Politikaları nasıl uygulanacak

Uygulama sayesinde, KKTC’de faaliyet gösteren tüm okullarda çocuk koruma politikaları yaygınlaşacak. Herhangi bir çocuk ihmali ve istismarı durumunda raporlama, yanıtlama ve takip mekanizmasının çalışması sağlanacak. Bu sayede çocuk hak ihlallerinin en aza indirgenmesi hedefleniyor.

Konuyla ilgili eğitimler öncesi açıklama yapan SOS Çocukköyü Derneği Ulusal Program Gelişim Danışmanı Fatma Amcaoğlu, Çocuk Koruma Politikaları uygulamaları için şunları söyledi:

“Çocuk çıkarlarının en iyi biçimde gözetilmesi bizim temel rehberimizdir. Her çocuk potansiyelinin sonuna kadar gelişme hakkına, kaliteli eğitim hakkına ve ayrıma tabi tutulmaksızın toplumsal yaşama katılma hakkına sahiptir. Herkes çocukları her türlü istismara, ilgisizliğe, sömürüye şiddete ve ayırımcılığa karşı korumakla yükümlüdür.”

-Uygulamayı sağlayan protokol

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SOS Çocukköyü Derneği arasında ülkedeki tüm okullarda çocuk koruma politikalarının yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan protokol, Ekim 2021’de imzalanmıştı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SOS Çocukköyü Derneği arasında imzalanan protokol sayesinde okullarda herhangi bir çocuk ihmali ve istismarı vakasından şüphe edilmesi veya yaşanması durumunda müdahale mekanizması kurulması, vakaların izlenmesi ve farkındalığın artırılması ile çocuk hak ve ihlallerinin en aza indirgenmesi hedefleniyor.

-Protokol neleri kapsıyor

İmzalanan protokolle çocuk koruma politikalarının okullarda uygulanması aşamasında, SOS Çocukköyü Derneği, kurumun çocuk koruma politikasını referans alarak kaynak, bilgi ve eğitim sağlayacak. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, çocuk koruma politikalarının okullarda uygulanmasından ve sürecin izlenmesinden sorumlu olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile SOS Çocukköyü Derneği tarafından bildirilen çocuk ihmal ve istismar vakalarına en geç 24 saat içerisinde müdahale edilmesinden, gerekli çalışmaların başlatılmasından ve süreçlerin takip edilmesinden sorumlu olacak.