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DAÜ Giriş ve Burs Sınavı sonuçları açıklandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2022-2023 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı’nın sonuçları açıklandı.

17 Haziran 2022 Cuma 16:50
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DAÜ Giriş ve Burs Sınavı sonuçları açıklandı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2022-2023 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı’nın sonuçları açıklandı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 12 Haziran  Pazar günü 10.30 – 13.00 saatleri arasında, Gazimağusa, Lefkoşa ve İstanbul’da belirlenen sınav merkezlerinde yapılan ve toplam bin 702 adayın katıldığı DAÜ 2022-2023 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı’nın sonuçları açıklandı.

- Puan türü birincileri belli oldu

Sınavda, Matematik – Fen Bilimleri puan türünde birinciliği 19 Mayıs Türk Maarif Koleji mezunu Sadık Koruçam elde ederek Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ne yerleşti. Türkçe – Matematik ve Türkçe – Sosyal Bilimler puan türünde birinci olan Gazimağusa Türk Maarif Koleji mezunu Özgür Garipsazcı Hukuk Fakültesi’ne girmeye hak kazandı. İngilizce Dil puan türünün birincisi Bülent Ecevit Anadolu Lisesi mezunu Bilgehan Kafadar ise İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’ne yerleşti.

- Kayıtlar Başladı

DAÜ Giriş ve Burs Sınavı sonucunda DAÜ’de eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler, Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden şahsen veya https://kayit.emu.edu.tr adresinden çevrim içi olarak kayıtlarını yapabilecek.

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