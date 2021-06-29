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DAÜ, Öğrenci Konseyi için Plaket ve Sertifika Töreni Düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2019-2020 ve 2020-2021 Akademik Yılları arasında görev yapan Öğrenci Konseyi için plaket ve sertifika töreni düzenledi. Söz konusu tören, 28 Haziran 2021 Pazartesi günü, saat 18:00’de, DAÜ Aktivite Merkezi’nde gerçekleşti. Törene; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Mustafa Kırılmaz ve Öğrenci Konseyi temsilcileri katıldı.

29 Haziran 2021 Salı 17:26
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DAÜ, Öğrenci Konseyi için Plaket ve Sertifika Töreni Düzenledi

“Öğrenciler En Önemli Paydaşlarımızdan Biridir”

 

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Hocanın, öğrencilerin üniversite ve fakültelerin yönetiminde yer almalarının önemine dikkat çekerek, Avrupa Üniversiteler Birliği ile dünyadaki diğer akreditasyon kuruluşlarının da muhakkak şart koştuğu bir konu olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Hocanın, öğrencilerin üniversitenin en önemli paydaşlarından biri olduğunu belirterek, DAÜ Öğrenci Konseyi’nde yer alan seçilmiş öğrencilere hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve bundan sonraki hayatlarında kendilerine başarılar diledi.

“Yönetime Teşekkür Ederiz”

DAÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Mustafa Kırılmaz da konuşmasında yürütmekte oldukları görevin sonuna geldiklerini ifade ederek konsey temsilcilerine ve seçimlerde kendilerini bu göreve layık gören öğrenci arkadaşları ile Öğrenci Konseyi’ne desteğini esirgemeyen DAÜ Rektörlüğü’ne ve Aktivite Merkezi ailesine teşekkür etti. Üç yıldır yürüttüğü görevini mezun olması ile birlikte bitirdiğini ifade eden Kırılmaz, “Eminim ki, bizlerden sonra bu görevi devralacak arkadaşlarım din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin, dün olduğu gibi bugün ve yarın da öğrenci arkadaşlarımızın haklarını sonuna kadar savunmaya, karşılaştıkları her problemde yanlarında olmaya devam edeceklerdir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu tarafından DAÜ Öğrenci Konseyi temsilcilerine plaket ve sertifika takdim edildi.

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