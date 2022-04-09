DAÜ Pakistan Öğrenci Birliği Yeşilırmak’a Gezi Düzenledi

Etkinlik öncesinde DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü önünde toplanan öğrencilerle konuşan DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu öğrencilere keyifli saatler geçirmelerini diledi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, çilek tarlalarıyla ünlü Yeşilırmak’a gerçekleştirilen hafta sonu gezisinde öğrenciler hem çilek tarlalarından hem de narenciye bahçelerinden çilek, portakal ve limon toplama fırsatı yakaladı.

Söz konusu geziye Pakistanlı öğrencilerin yanı sıra Kazakistan ve Azerbaycan Öğrenci Birlikleri temsilcileri de eşlik etti.

Gezide öğrenciler keyifli bir hafta sonu geçirirken hem KKTC’yi tanıma fırsatı yakaladı hem de birlikte vakit geçirme imkânı buldu.