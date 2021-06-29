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Doğu Akdeniz Doğa Koleji Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

Uluslararası yaşanan Pandemi sürecini çevrimiçi derslerle başarıyla tamamlayan Doğu Akdeniz Doğa Ortaokulu, Mezuniyet Töreni’ni 28 Haziran 2021 Pazartesi günü okul alanında, sosyal mesafe koşullarına uygun bir düzenlemeyle gerçekleştirdi.

29 Haziran 2021 Salı 17:36
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Doğu Akdeniz Doğa Koleji Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

Mezuniyet törenine törene Doğu Akdeniz Doğa Koleji Koordinatörü Orhan Süslü, Doğu Akdeniz Doğa Koleji Müdürü Beran Tanseloğlu, okul aile birliği üyeleri, öğretmenler, mezun olan öğrencilerin aileleri ve öğrenciler katıldı.

Uzun bir aranın ardından öğrenci, veli ve öğretmen buluşmasında büyük heyecan ve coşku yaşandı. Mezunları yeni yaşantılara, yeni başarılara uğurlamanın vakti gelmişti. Evlatlarını bin bir emekle yetiştiren anne ve babaların, öğrencilerini Atatürk İnkılapları ışığında; bilimsel, çağdaş ve akılcı bir anlayışla geleceğe hazırlayan okul müdürü ve öğretmenlerin gururu büyüktü.

Mezun olmanın mutluluğunu, okuldan ayrılmanın hüznünü birlikte yaşayan öğrencilere; okulunu dereceyle bitiren öğrencilere başarı plaketleri ve diploma takdimi gerçekleşti. Tüm mezun olan öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet töreni sona erdi.

(MHA)

Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz Doğa Koleji
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