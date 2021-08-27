Güz dönemi dıştan bitirme sınavları 15 Eylül-1 Ekim arası yapılacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ilgililerin 6 -10 Eylül tarihleri arasında kayıt yaptırmak ve sınav programlarını öğrenmek üzere sınav merkezlerine başvurmaları gerektiği belirtilerek dıştan bitirme sınav merkezleri şöyle açıklandı:

“İlkokul Dıştan Bitirme: Atatürk İlkokulu – Lefkoşa, Ortaokul Dıştan Bitirme: Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu – Lefkoşa, Lise Dıştan Bitirme: Lefkoşa Türk Lisesi – Lefkoşa, Endüstri Meslek Lisesi Dıştan Bitirme: Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi – Lefkoşa, Meslek Lisesi Dıştan Bitirme: Atatürk Meslek Lisesi – Lefkoşa, Ticaret Lisesi Dıştan Bitirme: Haydarpaşa Ticaret Lisesi – Lefkoşa”