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İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 768 lira seviyesinde işlem görüyor.

02 Aralık 2021 Perşembe 09:57
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İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı
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Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 758,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 768,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.262 lira, Cumhuriyet altını da 5.120 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.776 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yarattığı belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın hafta başından bu yana yaptığı şahin açıklamalarla altının ons fiyatı üzerindeki baskının devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yatırımcı toplantısı, ihracat rakamları ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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