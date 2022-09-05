İşte okulların açılış tarihi

-İlköğretimde öğrenci kayıtları 7-9 Eylül tarihleri arasında

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan alınan bilgiye göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda öğrenci kayıtları 7-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

İlköğretimde yeni eğitim yılı 13 Eylül Salı günü başlayacak. 1-15 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak yarıyıl tatilinin ardından 16 Şubat 2023 Perşembe günü 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nın ikinci dönemi açılacak. 16 Haziran 2023 Cuma günü ise karne ve tamamlamama belgeleri dağılacak ve eğitim yılı sona erecek.

-Kolejlere Giriş Sınavları 28 Ocak ve 10 Haziran’da

Kolejlere Giriş birinci basamak sınavı (KGS-1) 28 Ocak 2023 Cumartesi, ikinci basamak sınavı (KGS-2) 10 Haziran 2023 Cumartesi günü yapılacak.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı 111 kamu, 16 özel okul olmak üzere toplam 127 okulda yaklaşık 25 bin öğrencinin öğrenim görmesi bekleniyor.

-Ortaöğretimde öğrenci kayıtları 9 Eylül Cuma günü tamamlanacak

Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda 2022-23 Öğretim Yılı için 1 Eylül’de başlayan öğrenci kayıtları 9 Eylül Cuma günü tamamlanacak. Ortaöğretimde yeni eğitim yılı 14 Eylül Çarşamba günü başlayacak. 1-15 Şubat 2023 tarihleri arasındaki yarıyıl tatilinin ardından 16 Şubat 2023 Perşembe günü ikinci dönem açılacak. 8 Haziran 2023 Perşembe günü karneler dağıtılacak ve ortaöğretimde eğitim yılı sona erecek.

-BEAL ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 24 Haziran’da yapılacak

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 24 Haziran 2023 Cumartesi günü yapılacak.

8’inci sınıfı tamamlayan öğrencilerin meslek liseleri programlarına tercih başvurularının alınması ise 26 Haziran–6 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. 7 Temmuz 2023 Cuma günü de meslek liseleri 9’uncu sınıflarına yerleşenler açıklanacak.

Yeni ders yılında Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 37 kamu, 12 özel okul olmak üzere toplam 49 okulda öğrenim gören yaklaşık 23 bin ortaokul ve lise öğrencisi; Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim gören yaklaşık 4 bin meslek lisesi öğrencisi ile Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi’nde öğrenim gören yaklaşık 400 öğrenci bulunuyor.

KKTC genelinde kamu ve özel okullarda yaklaşık 5 bin 800 öğretmen görev yapıyor.