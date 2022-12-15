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Kamu Yeterlik Sınavları ve Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı başvuru kabulü başladı

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), Kamu Yeterlik Sınavları ve Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı başvuru kabulü 30 Aralık'ta sona eriyor.

15 Aralık 2022 Perşembe 18:14
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Kamu Yeterlik Sınavları ve Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı başvuru kabulü başladı



KHK Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kamu Yeterlik Sınavları ve Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı için başvuru kabulüne başlandığı ve sınavlara katılmak isteyen adaylara son başvuru tarihinin 30 Aralık olduğu, bu tarihten sonra kesinlikle başvuru kabul edilmeyeceği hatırlatıldı.

KHK, 14 ve 15 Ocak 2023 tarihlerinde yapılacak sınavlara başvurmak isteyen adayların, Kamu Hizmeti Komisyonu resmi web sayfasında (https://khk.gov.ct.tr) yer alan “Online Başvuru” kısmından veya https://basvuru.khk.gov.ct.tr adresinden başvuru yapabileceğini, ayrıca adayların, Kamu Hizmeti Komisyonu resmi web sayfasında yer alan (https://khk.gov.ct.tr) “Online Randevu Sisteminden” randevu aldıktan sonra şahsen veya bir yakını aracılığı ile başvuru için gerekli belgeler ile birlikte komisyona müracaat edebieceğini kaydetti.

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