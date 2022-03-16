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Kıbrıs’ın en büyük yüz yüze Psikoloji zirvesi 20 Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek

16 Mart 2022 Çarşamba 14:24
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Kıbrıs’ın en büyük yüz yüze Psikoloji zirvesi 20 Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek
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Kıbrıs’ın en büyük yüz yüze Psikoloji zirvesi 20 Mart 2022 tarihinde Girne Amerikan Üniversitesi’nde gerçekleşecek.

Alanında uzman isimlerin katılacağı Kıbrıs Psikoloji Zirve 5 oturumda gerçekleşecek. İndirimli biletler Turuncu Bilet'te web sitesinde satışta.

Organizasyon; eğitim ve gelişim alanında başarılı işlere imza atmış Alfa Etkinlik, Turuncu Bilet ve RedSky Ajans partnerliğinde gerçekleştiriliyor.

Gün boyunca psikoloji alanındaki en önemli konulara değinilecek seminer, mesleki alanda gelişmeleri ele alacak. Seminer sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Zirvede Doç.Dr. Psikoterapist AYSİN SİNAL, Uzman Klinik Psikolog BEYHAN BUDAK, YUzman Klinik Psikolog GÖKHAN ÇINAR, Uzman Psikolog UĞUR DALAN ve Uzman Psikolog DİLAY SÜLOĞLU konuşmacı olarak yer alacak.

Diğer yandan kariyerinde atılım yapmak isteyen, özgeçmişini daha da sağlam hale getirmek isteyenlerin için uygun bir fiyatla katılım yapılabilecek. 20 Mart'ta etkinlik alanında kitap imza günüde gerçekleşecektir.

Bilet almak yapmanız gereken tek şey; Turuncu Bilet web sitesi üzerinden ön kayıt başvurusu yaptırmak ve kontenjan dolana kadar, biletinizi alarak, yerinizi sağlamlaştırmaktır. Bilet fiyatını ödediğiniz andan itibaren, 48 saat içinde koşulsuz iade hakkınız bulunuyor.

Detaylı bilgi ve bilet almak için
www.turuncubilet.com.tr
WhatsApp: 0530 250 0861
KKTC İletişim: 0548 855 5361

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