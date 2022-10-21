Künye
Kıbrıs 19
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Mahkemede kan kokusu!
Mahkemede kan kokusu!
Cengiz Deniz teslim oldu
Cengiz Deniz teslim oldu
Uyuşturucu davasında karar verildi
Uyuşturucu davasında karar verildi
Bir kişiyi ciddi şekilde darp ettiler
Bir kişiyi ciddi şekilde darp...
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
banner107
Flaş Haber
Dağyolu'nda Feci Kaza!
Kapat

KPSS Sonuçları Açıklandı

21 Ekim 2022 Cuma 12:44
34 Okunma
KPSS Sonuçları Açıklandı



Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte açıklandı. 18 Eylül'de başlayan KPSS oturumlarının ardından sınav sonuçları için bekleyiş sona erdi. Sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama sayfası üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek. İşte 2022 KPSS sonuçları sorgulama ekranı.

Ertelenen KPSS sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte, yeniden yapılan KPSS sınavının sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru sonrasında, KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanabiliyor. İşte 2022 KPSS sonuçları sorgulama ekranı.

KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.

Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

KPSS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM, KPSS SONUÇLARINDA BİR SORUNUN DÜZELTİLDİĞİNİ DUYURDU

ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrasında KPSS sonuçları duyuruldu. Yapılan açıklamada KPSS ÖABT sınavında yer alan bir sorunun doğru cevabının değiştirildiği bildirildi.

ÖSYM açıklaması şu şekilde;

"18 Eylül 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleşen 2022-KPSS (Alan Bilgisi) ve 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Beden Eğitimi Testi Temel Soru Kitapçığındaki 46 numaralı sorunun “A” olarak verilen doğru cevabın “B” olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Ekim 2022 tarihinde saat 12.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından ertelenen KPSS lisans sınavı 18 Eylül tarihinde yeniden yapılarak tamamlanmıştı. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar bugün erişime açıldı.

KPSS ÖABT SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS sınav sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte, 2 Ekim tarihinde yapılan KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının da sonuçları bugün belli oldu.

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

24-25 Eylül tarihlerinde yapılan KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. ve 2. gün sınavlarının da sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

9 Ekim tarihinde uygulanan KPSS ön lisans sınavı sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTOEÖS tüm okullarda grev yapıyor!
KTOEÖS tüm okullarda grev yapıyor!
KTOEÖS pazartesiden itibaren eylem ve grev kararı aldı
KTOEÖS pazartesiden itibaren eylem ve grev kararı aldı
Nijeryalı Öğrenciler için 62. Bağımsızlık Günü etkinliği düzenlendi
Nijeryalı Öğrenciler için 62. Bağımsızlık Günü etkinliği düzenlendi










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim