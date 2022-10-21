KPSS Sonuçları Açıklandı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte açıklandı. 18 Eylül'de başlayan KPSS oturumlarının ardından sınav sonuçları için bekleyiş sona erdi. Sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama sayfası üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek. İşte 2022 KPSS sonuçları sorgulama ekranı.

Ertelenen KPSS sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte, yeniden yapılan KPSS sınavının sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru sonrasında, KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanabiliyor. İşte 2022 KPSS sonuçları sorgulama ekranı.

KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.



Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.



KPSS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM, KPSS SONUÇLARINDA BİR SORUNUN DÜZELTİLDİĞİNİ DUYURDU

ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrasında KPSS sonuçları duyuruldu. Yapılan açıklamada KPSS ÖABT sınavında yer alan bir sorunun doğru cevabının değiştirildiği bildirildi.

ÖSYM açıklaması şu şekilde;

"18 Eylül 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleşen 2022-KPSS (Alan Bilgisi) ve 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Beden Eğitimi Testi Temel Soru Kitapçığındaki 46 numaralı sorunun “A” olarak verilen doğru cevabın “B” olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme süreci tamamlanmıştır.



Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Ekim 2022 tarihinde saat 12.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından ertelenen KPSS lisans sınavı 18 Eylül tarihinde yeniden yapılarak tamamlanmıştı. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar bugün erişime açıldı.

KPSS ÖABT SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS sınav sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte, 2 Ekim tarihinde yapılan KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının da sonuçları bugün belli oldu.

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

24-25 Eylül tarihlerinde yapılan KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. ve 2. gün sınavlarının da sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

9 Ekim tarihinde uygulanan KPSS ön lisans sınavı sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.



Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.