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KTOEÖS pazartesiden itibaren eylem ve grev kararı aldı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu “öğretmen düşmanı” olmakla suçladı ve pazartesiden itibaren her türlü eylem ve grev kararı ürettiklerini açıkladı.

15 Ekim 2022 Cumartesi 16:02
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KTOEÖS pazartesiden itibaren eylem ve grev kararı aldı



Elmalı yazılı açıklamasında, Bakan Çavuşoğlu’nun öğretmenlik mesleği ve öğretmenler hakkında söylediği sözler ve takındığı tutumun “düşmanca” olduğunu öne sürdü.

Meclis kürsüsünde geçen pazartesi yaptığı konuşmada, Çavuşoğlu’nun gerçekleri saptırarak hakaret içeren söylemlerine devam ettiğini iddia eden Elmalı, şunları kaydetti:

“Bütün demokratik teamülleri yerle bir ederek, yaz tatilinde okulların kapalı olmasını fırsat bilerek, tek bir kez bile Sendikamızla görüşmeden, yangından mal kaçırırcasına ‘Öğretmenler Yasasını’ değiştirmeye çalışırken, toplumu kandırarak, öğretmenlik mesleğini aşağılayarak, değersizleştirmeye çalışarak yaptığı işi haklı gösterme çabasındadır.

Eğitim Bakanına bir kez daha sormak isteriz: Bu denli öğretmen düşmanlığı yapmanızın nedeni nedir?

Yasa değişikliğinin derhal yürürlüğe girmesi için talimat aldığınız doğru mu? Talimatı yerine getirmek ve koltukta oturmak uğruna öğretmenlere hakaret ederken ve bu mesleği toplum önünde hiçleştirmeye çalışırken vicdanınız sızlamıyor mu?”

Elmalı, okullarda kaos yaratıldığını, sorunlar dağ gibi birikmişken bakanın, öğretmen haklarına saldırmayı misyon edindiğini savunarak sabırlarının tükendiğini belirtti.

KTOEÖS Yönetim Kurulu’nun 17 Ekim Pazartesi gününden itibaren her türlü eylem ve grev kararı ürettiğini ve öğretmene hakaret ettiğini savunduğu bakana karşı mücadeleyi yükseltme kararı aldığını bildiren Ozan Elmalı, pazartesiden itibaren eğitimde yaşanacak kargaşa ve kaosun tek sorumlusunun Eğitim Bakanı ve ona göz yuman Başbakan ile Bakanlar Kurulu olduğunu iddia etti.

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