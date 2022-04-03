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LAÜ, Lefke Gazi Lisesi’ne kitap bağışı yaptı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından “58. Kütüphane Haftası” dolayısıyla Lefke Gazi Lisesi’ne kitap bağışı yapıldı.

03 Nisan 2022 Pazar 15:09
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LAÜ, Lefke Gazi Lisesi’ne kitap bağışı yaptı
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LAÜ Ertuğrul Apakan Kütüphanesi Müdürü Alev Lort ve Kütüphane Kulübü öğrencileri, Lefke Gazi Lisesi (LGL) kütüphanesine kitap bağışında bulunmak üzere Lefke Gazi Lisesi’ni ziyaret ederek, Lefke Gazi Lisesi Müdür Vekili Nihat Cemoğlu ile bir araya geldi.  
   Öğrencilerin eğitimlerine kaynak oluşturacak çeşitli yayınlardan oluşan kitapları okul kütüphanesinde kullanılması amacıyla teslim eden Lort, kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla kutlanan “Kütüphane Haftası” etkinlikleri dolayısıyla LAÜ Kütüphanesi olarak kitap bağışı yapmaktan son derece mutlu olduklarını ifade etti

Anahtar Kelimeler:
LAÜLefke Gazi Lisesi
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