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LGS'de birinci nakil sonuçları açıklandı

Binlerce öğrenci tarafından merakla beklenen LGS birinci nakil sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aktarılan bilgide LGS birinci nakil sonuçlarının erişime açıldığı belirtildi. İkinci nakil tercih başvuruları da 1-5 Ağustos arasında yapılacak. LGS birinci nakil sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

01 Ağustos 2022 Pazartesi 09:40
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LGS'de birinci nakil sonuçları açıklandı
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 LGS'de birinci nakil sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS birinci nakil sonuçlarının "meb.gov.tr" ve sonuc.meb.gov.tr adreslerinden erişime açıldığını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 97'si istedikleri okullara yerleşti.” dedi. Açıklamasının devamında Bakan Özer bugün başlayan LGS ikinci nakil tercih başvurularının 5 Ağustos'ta sona ereceğini, sonuçların 8 Ağustos'ta açıklanacağını aktardı. İşte son dakika haberinin detayları...

LGS BİRİNCİ NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" ve sonuc.meb.gov.tr adreslerinden erişime açıldı.

"ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 97'Sİ İSTEDİĞİ OKULA YERLEŞTİ"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 95'inin istedikleri okula yerleştiğini hatırlattı.

Bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yükseldiğine dikkati çeken Özer, “Birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 97'si istedikleri okullara yerleşti.” dedi.

İKİNCİ NAKİL TERCİH BAŞVURULARI 5 AĞUSTOS'TA SONA ERİYOR

Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvurularının 1-5 Ağustos tarihleri arasında yapılabileceğini kaydeden Özer, “İkinci nakil yerleştirme sonuçları 8 Ağustos’ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos'ta tamamlanacak. İkinci nakil yerleştirme sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak. Öğrenci ve velilerimizin hiçbir endişesi olmasın; çok az sayıda öğrencimiz kaldı onlar da müsterih olsunlar, süreç sonunda herkes mutlaka yerleştirilecek.” ifadelerini kullandı.

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