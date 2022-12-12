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Mesleki eğitim kursları başlıyor

Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ile Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği iş birliğinde düzenlenen meslek kursları, bugün başlıyor.

12 Aralık 2022 Pazartesi 12:43
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Mesleki eğitim kursları başlıyor



Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ile Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği iş birliğinde düzenlenen meslek kursları, bugün başlıyor.

Kurslarda katılımcılara Barista, Bar, Mutfak, Ön Büro, Kat Hizmetleri ve Servis Elemanı Yetiştirme eğitimi verilecek.

KURSİYERLERE ASGARİ ÜCRETİN YARISI ÖDENECEK

Başvuru yapan 18-35 yaş arası KKTC vatandaşlarının faydalanacağı mesleki eğitimler, OTEM’de düzenlenecek.

İlk 10 gün yüz yüze eğitimin, sonraki dönemde haftanın bir günü yüz yüze eğitimin, diğer günler ise işyerlerinde çalışma modelinin yer alacağı eğitimlerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kurs süresince kursiyerlere asgari ücretin yarısı tutarında ödeme yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kurs bitiminde işe alınan kursiyerlere, iki yıl süresince İstihdam Destek Merkezi Fonu’ndan işveren teşvik primi desteği sağlayacak.

BAŞBAKAN VE BAKANDAN KURSİYERLERE ZİYARET

Başbakan Ünal Üstel ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Çarşamba günü, saat 11.00’de kursiyerleri OTEM’de ziyaret edecek.

Anahtar Kelimeler:
MeslekieğitimKurs
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