Mezunlar, coşkulu bir törenle uğurlandı!

Alayköy Kampüsü’nde düzenlenen törende 2021 – 2022 Akademik Yılı mezunları diplomalarını aldı. Tören, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, BAU Kıbrıs Mütevelli Heyeti Başkanı Eral Osmanlar, BAU Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Zafer Ağdelen, akademik - idari personeller ve birçok mezun ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Törende, mezun olan öğrenciler adına Shahd Mohamed Salem Alawes ve Hikmet Kerem Bilgen konuşma yaptı. Yapılan konuşmanın ardından 2021-2022 Akademik Yılı mezunları adına sembolik ağaca plaket asma seremonisi gerçekleştirildi.

Dereceye giren mezunlara verilen ödüllerin adından diplomalar takdim edildi. Tören kep atma merasimi ve havai fişek gösterisi ile son buldu.