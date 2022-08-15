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Milyonların beklediği YKS tercih sonuçları açıklandı!

YKS tercih sonuçları sorgulama... YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM'nin aktardığı son dakika bilgisine göre milyonların beklediği üniversite yerleştirme sonuçları belli oldu. 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. YÖK Başkanı Erol Özvar'dan da üniversite kontenjanlarıyla ilgili açıklama geldi. Peki YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:23
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Milyonların beklediği YKS tercih sonuçları açıklandı!


2022 YKS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada adayların T.C. kimlik numaralarıyla YKS sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden öğrenebileceği belirtildi. 3 milyondan fazla adayın girdiği sınavın açıklanmasının ardından ÖSYM'nin sayfasında yoğunluk oluştu.

YÖK Başkanı Erol Özvar'dan yerleştirme sonuçlarıyla ilgili açıklama geldi. Özvar, "KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın boş kontenjanları geçen yıl 164 bin civarında iken, bu yıl bu sayı 13 bine kadar düştü. Rekabetçi ve eleyici bir sistemimiz olduğu için öğrencilerin niteliği konusunda kaygımız olmamalı. 2022 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, puanı hesaplanan yaklaşık 2 milyon 900 binden fazla aday arasından, açık öğretim hariç yaklaşık 850 bini yerleşti." diye konuştu.

YKS EK TERCİH NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna göre; ilk tercihinde önlisans ve lisans bölümlerinin herhangi birine yerleşemeyen adaylar YKS tercih sonuçlarının ardından boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunabilecekler. YKS ek tercih tarihi hakkında henüz net bir tarih belirtilmedi.

YERLEŞTİRME PUANI HANGİSİ OLACAK?

Sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplandı. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler puan ve başarı sıralamalarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanacaklar. İyi bir üniversite hayaliyle sınava giren milyonlarca öğrenci, kayıt işlemlerini 22-26 Ağustos 2022 günleri arasında tamamlayacak. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.

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