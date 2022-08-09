Öğrenci Dostu Ada projesi kapsamında tanıtım kitapçığı hazırlandı

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, KKTC’de eğitim faaliyeti yürüten üniversiteler ile Atatürk Öğretmen Akademisi hakkında bilgileri içeren kitapçık, öğrencilerde farkındalık yaratılması ve bilgilendirilmesi amacıyla kullanılacak.

Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanarak, belirlenen noktalara dağıtımı yapılacak kitapçığa, http://yobis.mebnet.net/kategori/yayinlarimiz internet adresinden de ulaşılabilecek.

-Çavuşoğlu’na Takdim Edildi

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Bahçet Çelebi ve daire personeli bu kapsamda, hazırlanan kitapçığı Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na takdim etti.

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bilgi çağının gerektirdiği evrensel bilgiye ulaşabilen, bilgiyi kullanabilen, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı, sosyal, kültürel, sportif ve tarihsel değerlere sahip çıkan bireyler yetiştirmeyi kendilerine amaç edindiklerini belirterek, bu amaç doğrultusunda üniversiteler ile birlikte, öğrencilere birçok imkan sunduklarını dile getirdi.

Öğrenci Dostu Ada projesi kapsamında birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve bu çalışmanın da onlardan biri olduğa işaret eden Çavuşoğlu, ortaya koydukları vizyonla yükseköğretimde var olan kalitenin daha da artırılması adına yoğun çaba gösterdiklerini dile getirdi, amaçlarının yükseköğretime en üst düzeyde hizmet vermek olduğunu vurguladı.

Hazırlanan kitapçığın önemli bir çalışma olduğuna da dikkat çeken Çavuşoğlu, çalışmanın hazırlanmasına katkı koyan Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi personeline teşekkür etti.