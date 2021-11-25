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Okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı Amcaoğlu Açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

25 Kasım 2021 Perşembe 09:38
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Okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı Amcaoğlu Açıkladı
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ÖZEL HABER

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vakaların artmasından dolayı “Okullar kapanacak mı?” sorusunun sık sık gündeme gelmesiyle ilgili açıklama yapan Amcaoğlu, “Veriler her akşam bizlere geliyor. Her Cuma ise okullardaki vakaları kamuoyu ile paylaşıyoruz. Eğitimi kapatma gibi bir talihsizlik yaşanmaması gerekiyor. Covid-19 ile mücadele ülkemizde devam ediyor. Dünyada da birkaç yıl daha devam edecek gibi görünüyor. Şuan da hem öğretmenler hem öğrenciler okula gitmek için gerekenleri yapıyor. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere kurallara uyuluyor ve kurallara uyulması için de gerekenleri yapıyorlar. Her ay Bulaşıcı Hastalıklar Üst komitesi ile toplantılar gerçekleştiriyoruz. Daha iyi tedbirleri almak adına adımlar atıyoruz. Bir baba olarak ben çocuğumu rahatlıkla okula gönderebiliyorum” dedi. 

Amcaoğlu, “Ailelerden yazılı izin aldığımız aşılanması eksik olan çocuklarımızın aşılanması için sahaya çıktık. Sağlık Bakanlığı okullara giderek aşılamayı gerçekleştiriyor. Aşılamaya tekrardan hız verdik. Amacımız bir hafta içerisinde bu çocuklarımızı aşılamak olacak. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadan Ocak ayı sonuna kadar hedeflerimizi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu. 

Amcaoğlu, “Okullarda eğitimde telafi edilmesi gereken noktalar var. Telafi ile alakalı adımları atacağız” diyerek eğitimde geri kalma noktasında da gerekenlerin yapılacağını ve çocukların eğitimden geri kalmaması için gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Son Güncelleme: 25.11.2021 10:41
Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluÇiğdem AydınGÜNDEM KIBRIS
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