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ÖSYM 2023 yılı sınav takvimi açıklandı

2023 ÖSYM sınav takvimi, ÖSYM Başkanlığa tarafından açıklandı. YKS, KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS gibi sınavlara girecek olan adaylar, yeni yıla girmeden önce sınav tarihlerini öğrenip hazırlıklarını ona göre yapmak istiyor. İşte ÖSYM 2023 yılı sınav takvimi.

24 Kasım 2022 Perşembe 20:22
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ÖSYM 2023 yılı sınav takvimi açıklandı



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2023 yılı sınav takvimi belli oldu.

İşte yeni yılın KPSS, YKS, ALES ve DGS sınav tarihleri;

ÖSYM 2023 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI

YKS, KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS gibi farklı kategorilerde pek çok sınavı organize eden ÖSYM'nin 2023 takvimi belli oldu.
 

2023 YKS NE ZAMAN?

2023-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT), Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) sınavı için tarihler belli oldu.

Buna göre; YKS sınavları 17-18 Haziran 2023'de yapılacak.

2023 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te,

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları 29-30 Temmuz 2023'de yapılacak.

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.

2023 ALES SINAV TARİHİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES) için tarih belli oldu.

Buna göre; 2023 ALES/1 sınavı 16 Nisan 2023 tarihinde,

ALES/2 sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde,

2023 yılının son ALES sınavı ise 19 Kasım 2023'te yapılacak.

2023 DGS NE ZAMAN?

2023 yılı ÖSYM sınav takvimi sonrasında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tarihi belli oldu.

Buna göre; 2023-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz 2023'te yapılacak.

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ÖSYMSınav
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