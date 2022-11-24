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ÖSYM'den önemli duyuru!

ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.

24 Kasım 2022 Perşembe 15:05
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ÖSYM'den önemli duyuru!



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. 

Açıklamaya göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.

TYT 17 Haziran’da, AYT ve YDT 18 Haziran’da uygulanacak.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre YKS 2023 başvuruları 9 Şubat – 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacak. YKS 2023 sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

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