ÖSYM'den önemli duyuru!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.
Açıklamaya göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.
TYT 17 Haziran’da, AYT ve YDT 18 Haziran’da uygulanacak.
YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM’nin sınav takvimine göre YKS 2023 başvuruları 9 Şubat – 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacak. YKS 2023 sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.