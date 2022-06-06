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Sedat Simavi Lisesi, TEKNOFEST 2022’ye hazırlanıyor!

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022 için hazırlıklarına devam ediyor.

06 Haziran 2022 Pazartesi 16:42
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Sedat Simavi Lisesi, TEKNOFEST 2022’ye hazırlanıyor!

Liseler Arası Efficiency Challange Elektrikli Araç Yarışları kategorisinde KKTC'yi temsil edecek Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, geçtiğimiz yıl elde ettikleri başarıyı, “İlke Numan” ismini verdikleri araç ile tekrarlamak istiyor.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu bu kapsamda Samsun’da düzenlenecek festivale katılacak olan Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’ni ziyaret ederek, aracın yaratıcısı öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Araç üzerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve öğrencilerden teknik bilgi alan Çavuşoğlu, bu projede görev alan öğrencilerin ve öğretmenlerin çok önemli işe imza attığına vurgu yaptı.

Geçen yıl elde edilen başarının ülke adına çok değerli ve önemli bir adım olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Sedat Simavi’nin bu yıl da büyük başarılar elde edeceğine inanç belirtti.

Bu tür başarıların devamlı hale gelebilmesi için de iyi bir planlamaya ve çok çalışmaya ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Okul idaresi, öğretmeni ve öğrencisi, çok yoğun bir çalışmayla, ekip olarak hareket ederek güzel işlere imza atıyorsunuz. Kendi emekleriniz ve birikimlerinizle ürettiğiniz araç, sizden sonra yetişecek olan arkadaşlarınıza örnek oluyor, motive ediyor. Umarım başarılarınızın devamı gelecektir.” dedi.

Ülke olarak elde edilen bu başarılarla gurur duyduklarını ancak bunun yeterli olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, “Ülke olarak bu başarılarla gurur duymak yetmez. Bu öğrencilerimize sahip çıkmamız, onları el üstünde tutmamız gerek. Onlar bizim en büyük hazinemiz. Her zaman üretimin önemine vurgu yapıyoruz, işte bu çocuklarımız kendi birikimleri ve imkanlarıyla elektrikli araç üretiyor, ülkesinin ismini dünyaya duyuruyor. Üniversitelerimize ve değerli iş insanlarımıza da sesleniyorum. Bizlere düşen görev, bu çocuklarımızın önünü açacak adımlar atmak ve her türlü desteği vermektir. Bizleri aydınlığa çıkaracak olanlar onladır.” ifadelerini kullandı.

Düzenlenecek yarışmalarda SSEML öğrencileriyle birlikte olmak istediğini de dile getiren Çavuşoğlu, bir aksilik yaşanmaması durumunda öğrencilere eşlik edeceğini sözlerine ekledi.

Bakan Çavuşoğlu’na araçla ilgili bilgi veren öğrenciler ise geçen yıl elde ettikleri başarıyı bu yıl Samsun’da da tekrarlamak istediklerini söyledi.

Ülkemizi ve okulumuzu en iyi şekilde temsil etmek istiroruz diye konuşan öğrenciler, tasarladıkları araca talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden SSEML mezunu İlke Numan’ın ismini verdiklerini belirterek, amaçlarının arkadaşlarının ismini yaşatmak olduğunu söyledi.

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