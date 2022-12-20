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“Tanışkan: Yapay Zekâ ile Tanışma ve Çalışma Laboratuvarı” KKTC’ye geliyor

Yunus Emre Enstitüsü tarafından çocukların yapay zekâ ve NFT gibi çağdaş teknolojileri kullanarak sanat eserleri üretebilmesi amacıyla hayata geçirilen "Tanışkan Projesi", 24-25 Aralık tarihlerinde Lefkoşa Grand Pasha Otel’de teknoloji meraklısı çocuklar, gençler ve aileleri ile buluşacak.

20 Aralık 2022 Salı 18:24
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“Tanışkan: Yapay Zekâ ile Tanışma ve Çalışma Laboratuvarı” KKTC’ye geliyor



Yunus Emre Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamaya göre gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri ve yeni hikâyeler anlatabilecekleri alanı yapay zekâ gibi yeni teknolojiler üzerinden genişleterek yeni sanat üretimi yolları keşfetmelerini hedeﬂeyen projenin eğitmenliğini sanatçı Bager Akbay üstleniyor. Proje ile Yunus Emre başta olmak üzere önemli tarihî şahsiyetlerin insanlığa mal olmuş değerlerinden faydalanarak iletişim, anlama, çeviri gibi kavramların birleştirilmesi ve dünya genelinde yapay zekâ alanında çok kültürlü bir topluluk oluşturulabilmesi amaçlanıyor.

Atölyeler, sunum ve uygulamaların ardından kavramsal sohbet etkinliği, Yunus Emre şiirlerinin görselleştirilmesi ve kişisel avatarlar oluşturulması ile devam edecek.

Program, avatarların dijital sergiye yüklenmesi ve hediye aksesuarlarının dağıtılmasıyla sona erecek.

Programa katılım için Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü sosyal medya hesaplarından (@Yeelefkosa, @LefkosaYEE, @yeelefkosa) başvuru yapabilir, 0 392 227 31 79 ve 0 533 843 57 41 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilir.

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