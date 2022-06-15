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TOLES sınavı 30 Haziran’da DAÜ’de yapılacak

Uluslararası Hukuk Becerileri Sınavı (TOLES), 30 Haziran Perşembe günü saat 14.30’da Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi binasında yapılacak.

15 Haziran 2022 Çarşamba 16:46
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TOLES sınavı 30 Haziran’da DAÜ’de yapılacak
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DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, sınava, toplam 12 aday katılacak. DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu, DAÜ Hukuk Fakültesi ve DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi iş birliği ile 2012 yılından bu yana yapılan TOLES Sınavı, adaylara gerek yurt içi, gerekse de yurt dışında iş olanakları sunuyor. Sınavlara, KKTC ve Türkiye’de çalışan avukatlar ve tercümanlar katılıyor.

DAÜ Hukuk Fakültesi’nde faaliyet gösteren TOLES Koordinatörü Peril S. Emiroğluları, pandemiden dolayı geçen yıl Haziran ayında çevrim içi olarak yapılan sınavın, bu yıl hem yüz yüze, hem de çevrim içi olarak yapılacağını bildirdi.

TOLES sınavına 10 adayın yüz yüze, 2 adayın ise çevrim içi olarak katılacağını ifade eden Emiroğluları, sınava girecek olan tüm adaylara başarılar diledi.

TOLES Koordinatörü Emiroğluları, bir sonraki TOLES sınavının Ağustos ayında yapılacağını ve kayıtların başladığını da duyurdu.

TOLES sınavına kayıt yaptırmak isteyenlerin, “https://sem.emu.edu.tr/tr” web sitesi üzerinden veya 630 24 71 numaralı telefondan detaylı bilgiye ulaşabileceği bildirildi.

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