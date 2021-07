Toles Sınavı DAÜ’de Yapıldı

TOLES’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) en çok sınav deneyimli merkezi olan DAÜ’de düzenlenen sınava, toplam 19 aday katıldı. DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu, DAÜ Hukuk Fakültesi ve DAÜ-SEM iş birliği ile 2012 yılından beri yapılan TOLES Sınavı; adaylara gerek yurtiçi, gerekse de yurtdışında iş olanakları sunuyor. Sınavlara KKTC ve Türkiye’de çalışmakta olan avukatlar ve tercümanlar girdi. DAÜ Hukuk Fakültesi’nde faaliyet gösteren TOLES Koordinatörü Peril S. Emiroğluları tarafından verilen bilgiye göre; sınav hazırlıkları kapsamında 14 saatlik bir hazırlık kursu yapılarak, adaylara sınav taktikleri ve geçmiş sınav çözümlemeleri üzerinden önemli bilgiler verildi.

Adaylar Ne Dedi?

Defne Küçükkaya

DAÜ Hukuk Fakültesi programı çerçevesinde almış olduğunuz TOLES eğitiminin size ne gibi yararları oldu?

Öncelikle, gerilemiş kötü bir İngilizcem vardı. TOLES eğitimine devam ettiğim süreçte İngilizcemi de bir yandan geliştirmiş ve mezun olduktan sonra yönelmek istediğim alanı da seçmiş oldum. Bu eğitimin asıl yararlarını meslek hayatına başladığımızda göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü şu anda Hukuk derslerimiz Türkçe olduğu için onlara yöneliyor ve ileriye dönük düşünmüyoruz. Klasik öğrenci mantığından hareket ediyor ve Borçların, Cezanın, Usullerin içinde kayboluyoruz. Halbuki günümüzde, özellikle de Şirketler alanında TOLES eğitimi olmazsa olmaz bir parça. Bana sağladığı en büyük yarar kesinlikle farkındalıktır.

İngiltere TOLES sınavına girme sebebinizi, geleceğe yönelik planlarınızla birlikte açıklayabilir misiniz?

Mezun olduktan sonra asıl yönelmek istediğim alan Ticaret Hukuku alanı. En çok istediğim de şirket davalarına bakabilmek. Her şeyden önce işe ya da staja alımlarda dahi kendi ofisinizi açmadan önce bir şirkete girmek istiyorsanız, onların sizde ilk baktıkları şey (tabii ki diplomanızdan sonra) İngilizce seviyeniz ve eğitim durumunuz. Özellikle de büyük şehirlerde aday çok fazla olduğundan bir şekilde öne çıkmanız gerekiyor. Ben de tam bu sebeple TOLES’i almak ve sınavına girmek istedim. Bir yerde her ne kadar eğitimini almış olduğumu belgelesem dahi, İngiltere TOLES Sınavı sonuç belgesi kadar etki yaratabileceğini düşünmüyorum. Tabii ki bu sınav sonucundan iyi bir puan alabilmek için eğitim almam gerektiği de su götürmez bir gerçek.

Hukuk eğitimi almakta olan diğer arkadaşlarınıza bir Toles program mezunu olarak ne aktarmak istersiniz?

Kesinlikle TOLES eğitimini almaları gerektiği söylerim. Çoğu kişi “İngilizce ne işime yarayacak? Ofisimi açıp oturacağım” diye düşünebilir. Fakat iş uygulamada öyle değil. Sizi ön plana atacak, yeni kapılar açabilecek bir imkandır TOLES. Bu eğitim, her okulda olan Genel-Özel Hukuk dersleri gibi değil, DAÜ’nün bize sağladığı istisnai bir şans. Sırf bu sebepten bile “İyi ki DAÜ’ye gelmişim” dediğim zamanlar oldu. Mezun olduktan sonra dışarıdan almaya çalıştığınızda ise hem maddi, hem vakit yönünden sıkıntıya girersiniz. TOLES eğitimi ve alacağınız belge sadece şirketlerle ilgili davalarda kullanabileceğiniz bir kağıt parçası da değil. Günümüzde artık mesleki İngilizcenin gerekmediği bir alan yok. Buna Hukuk da dahil. Dilekçeyi bu gün İngilizce yazmanız gerekmeyebilir. Fakat ilerleyen süreçte öyle bir dava gelir ki, kaçırdığınızda “Keşke” der, pişman olursunuz. Bundan bu kadar emin konuşmamın bir sebebi de tanık olmuş olmamdır. Okulumuz size böyle bir şans tanımışken bunu kaçırmamanız gerektiği görüşündeyim. Son olarak şunu da eklemeliyim ki, “İngilizcem iyi. TOLES almama gerek yok” demek ile “Türkçem iyi, Hukuki terimleri öğrenmesem de olur” demek aynı şey.

Abdullah Alperen Çerçi

DAÜ Hukuk Fakültesi programı çerçevesinde almış olduğunuz TOLES eğitiminin size ne gibi yararları oldu?

Üniversitede aldığım teorik eğitim içerisinde en çok yararını gördüğüm dersler arasında TOLES eğitimi geliyor. Tüm içtenliğimle yeni gelen öğrencilere tavsiye ederim. Her gün yeni teknoloji ve trendlerle küreselleşen dünyada İngilizce biz hukukçular için çok önemli. TOLES eğitiminin benim için en yakın tarihte olan artısı şu oldu: İsviçreli bir müvekkilimizin Türkçesi neredeyse yok derecede azdı. Kendisi yurtdışında doğmuş ve büyümüştü. Türkiye’deki vatandaşlık işlemleri ile alakalı olarak yaptığımız görüşmelerde, her defasında üniversitedeki derslerimiz aklıma geldi. Dolayısıyla staj aşamamda dahi artısını gördüm diyebilirim. Eminim mesleğe atıldığımda da göreceğim. Emeği geçen hocalarımıza özverilerinden dolayı teşekkürü borç bilirim.

İngiltere TOLES sınavına girme sebebinizi, geleceğe yönelik planlarınızla birlikte açıklayabilir misiniz?

Öncelikle bugünün Türkiye’sinde “Z Kuşağı” diye tanımladığımız biz genç kuşağın çoğu zaten İngilizce biliyor. Ancak günümüzde artık sokak İngilizcesi bilmek yeterli olmuyor. Artık resmi başvurularda veya gündelik hayatta dahi kişiler birbirlerine yetkinliklerini sormakta. İngilizce konusunda özellikle mesleğimizle alakalı olarak TOLES sınavının bu konuda bana yardımcı olacağını düşünüyorum.

Hukuk eğitimi almakta olan diğer arkadaşlarınıza bir TOLES program mezunu olarak ne aktarmak istersiniz?

Fakültedeyken bölüm ile alakalı pek çok ders alıyoruz. Elbette hepsi çok gerekli, ancak benim şahsi görüşüm biz hukukçuların başka alanlarda da kendisini geliştirmesi gerektiğidir. Yabancı dili geliştirmek ve bu alanda mesleki olarak uzmanlaşmak bunlardan biri. Günümüzde insanlar artık eskisi gibi tek bir alanda uzmanlaşmıyor. Mevcut piyasalarda ve orada çalışan insanlarda multidisipliner bir düşünce hakim. Hal böyle olunca sadece “hukukçu” olmak her ne kadar önemli de olsa, bence yeterli değil. KKTC gibi neredeyse her ülkeden farklı öğrencilerin geldiği bir ortamda yabancı dili geliştirmek, Türkiye’den gelen bir öğrenci için en kolay seçenek. Bu seçenek emin olun ileride çok işinize yarayacak. Tüm eski, şu an okuyan ve yeni gelen öğrenci arkadaşlara üniversitenin tadını çıkarmasını, unutamayacağı hatıralar toplamasını ama bunu yaparken kendilerine de yatırım yapmalarını tavsiye ederim.

Didem Ulukoca

DAÜ Hukuk Fakültesi programı çerçevesinde almış olduğunuz TOLES eğitiminin size ne gibi yararları oldu?

Alanım ile ilgili terminolojilerin İngilizce karşılıklarını ve bunların kullanım şekillerini öğrenerek kendimi daha iyi ifade edebilmem için yararlı oldu.

İngiltere TOLES sınavına girme sebebinizi, geleceğe yönelik planlarınızla birlikte açıklayabilir misiniz?

Yurtdışında eğitime devam etmek istersem bir dil sertifikasının elimde olmasının yarar sağlayacağını düşünüyorum.

Hukuk eğitimi almakta olan diğer arkadaşlarınıza bir TOLES program mezunu olarak ne aktarmak istersiniz?

Mutlaka bu dersi almalarını tavsiye ederim. Şu an gelecekte yurtdışı eğitim planları olmasa da Türkiye’ de yabancı müvekkili olabilir. Gelecek için güzel bir yatırım olduğunu düşünüyorum.