Vehbi: Üniversiteler Günah Keçisi İlan Edildi

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Gündem Kıbrıs Web Tv’de Gizem Özgeç’in sorularını yanıtladı. KKTC’deki yüksek öğrenimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Vehbi, var olan tabloyu iki şekilde değerlendirdi.

Yüksek öğrenim açısından hem olumlu hem de olumsuz iki tablonun olduğunu belirten Vehbi, “Adada 21 üniversite olması güzel bir yön. Bu üniversiteler arası tatlı bir rekabet ortaya koymaktadır. 21 üniversitenin gayreti ile 100 bin küsur öğrencinin adada olması yine güzel bir tarafıdır. Üniversiteler arasında paylaşmayı ve işbirliğini sağlayamadık ama belki ilerleyen süreçte o da olacaktır” dedi.

“ DİLİMİZDE TÜY BİTTİ”

Üniversitelerin başarılarının tesadüfü gelen bir başarı olmaması gerektiğini dile getiren Vehbi, bu alanda devlet politikası ile bir vizyonun ortaya konulması gerektiğini belirtti. Vehbi, “Devletin kısa, orta ve uzun vadede üniversite politikaları oluşturması şart. Yüksek öğrenim bu adada devlet politikası olmalıdır. Fakat ne yazık ki bunu göremiyoruz. Bunu söylemekten artık dilimizde tüy bitti” şeklinde konuştu.

Gelen öğrenci sayılarının yeterliliği, geldikleri ülkelerin dengesi gibi politikaların belirlenmesi gerektiğini kaydeden Vehbi, “Birçok ülke çok ciddi dışarıdan öğrenci alır ama kotaları vardır. Bu ülkeler öğrencilerin geleceği ülkeye kota koyarlar ve denge yaratırlar” diye de konuştu.

“Gelecek öğrencilerin ulaşımdan muhacerete kadar hayatlarını kolaylaştırmayı sağlayacak adımlar izlenmeli” diyen Vehbi, öğrencilerin denetlenmesi gerektiğine dikkati çekti.

“ÜLKEMİZDE DENETİM TAMAMEN BAŞI BOŞ”

Öğrencilerin derslere devam durumuna kadar denetlenmesinin şart olduğunu belirten Vehbi, İngiltere’de öğrenci işleri sisteminden öğrencilerin nasıl denetlendiğiyle ilgili örnek verdi. Vehbi, “Ülkemizde denetim tamamen başı boş. İlgili güvenlikten bakanlığa kadar tüm ilgili kurumların bu konuda üniversitelerle çalışma içinde olmalıdır. Kaliteyi arttırmak için öğrencinin denetimi gereklidir” vurgusunu yaptı.

Özellikle Afrika’dan gelen öğrencilere tepki olduğunu fakat aralarında çok iyi öğrenciler de olduğunu ifade eden Vehbi, “Öğrenci olarak gelenlerin yanı sıra başka amaçlarla gelenlerde var. Bunları kim denetleyecek. Herkes bu konuda üniversiteleri günah geçişi ilan etti” dedi ve ekledi: “Sırf okul kabul mektubu verdi diye devlet vize vermek zorunda değildir. Bizim Cenevre’de Roma’da temsilciliklerimiz var ama Afrika’da yok mesela. Bu temsilcilikler buralara açılsın ve kontrollerini devlet yapsın. Öğrenciler takip edilsin.”

“ÜNİVERSİTELERİN BAŞARISI DEVLET ÇALIŞMALARIYLA OLMADI”

Adaya üniversitelerle alakası olmadan çok sayıda dil kursuna, güzellik okullarına öğrenciler geldiğini dile getiren Vehbi, yine de üniversitelerin hedef gösterildiğini belirtti.

Bu yıl üniversitelere gelen öğrenci sayılarının artmasında; üniversitelerin verdiği burs olanakları, ekonomik nedenlerle Kıbrıslı öğrencilerin yurt dışına çıkmak yerine adada bulunan okullara yönelmesi, YÖK’ün taban puanlarını düşürmesi gibi nedenlerle gerçekleştiğine işaret eden Vehbi, bu başarının devletin çalışmalarıyla oluşmadığına vurgu yaptı.

Başarıyı tesadüfe bırakmadan gelecek yıl için planlama yapılmasına işaret eden Vehbi, “İçi boş göstermelik projeler yapıldı. Bizi toplandılar söz verdiler öğrencilere ada kart verilecek ama hep yalan çıktı. Biz ada karta ulaşmadık. Konuşarak değil gerçekten paydaşlarla işbirliği yapılmalı. Yaptığımız işler bürokrasi ile boğuşarak kendi çalışmalarımızla yaptığımız şeyler. Devletin bu konuda hükümet politikası uygulaması şart” dedi.