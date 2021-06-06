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Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji Burs Sıralama ve Giriş Sınavı Sonuçları Açıklandı

06 Haziran 2021 Pazar 11:31
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Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji Burs Sıralama ve Giriş Sınavı Sonuçları Açıklandı

Yakın Doğu Koleji’nin 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı için düzenlediği “Burs Sıralama ve Giriş Sınavı”, 5 Haziran Cumartesi günü iki oturumda gerçekleştirildi. Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji için yapılan sınavın birinci oturumunda öğrenciler 30 Matematik, 10 Sosyal Bilgiler, 10 Fen Bilgisi; ikinci oturumunda ise 30 Türkçe, 20 İngilizce sorusunu yanıtladı.

31’i Dr. Suat Günsel Bursu olmak üzere 145 öğrenci burs kazandı

Sınav sonucunda Dr. Suat Günsel Bursu almaya hak kazanan 31 öğrenci, hiçbir okul ücreti ödemeden ayrıca 9 ay boyunca her ay 500 TL de harçlık alarak Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde eğitim görecek. Bunun yanında 25 öğrenci tam burs, 27 öğrenci yarım burs ve 62 öğrenci de çeyrek burs almaya hak kazandı. Böylece sınava giren 650 öğrenciden 145’i burs almaya hak kazanmış oldu.

Kayıt tarihini kaçırmayın!

Dr. Suat Günsel Bursu alan öğrencilerin 18 Haziran 2021 tarihine kadar; tam, yarım ve çeyrek eğitim bursu ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ise haklarını yitirmemek için 25 Haziran 2021 tarihine kadar Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji sekreterliklerine müracaat edip kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.

BURS KAZANAN ÖĞRENCİLER

Dr. Suat Günsel Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:

Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:

Son Güncelleme: 06.06.2021 23:52
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