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Yıldızların okulu Englishouse'dan muhteşem tören

Adanın en iyi İngilizce dil okulu olarak gösterilen ve “yıldızların okulu” olarak bilinen Englishouse’un, dün akşam gerçekleştirilen yıl sonu karne etkinliği ile heyecan, coşku ve gurur bir arada yaşandı.

01 Temmuz 2022 Cuma 16:43
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Yıldızların okulu Englishouse'dan muhteşem tören
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Muhteşem bir organizasyonla, şölen havasında gerçekleştirilen yıl sonu etkinliğinde 2,5 – 6,5 yaş arası minikler ve aileleri, karnelerini almanın sevincini doyasıya yaşadı.
Öğretmenleri tarafından takdim edilen karnelerini büyük heyecanla alan çocukların gözlerindeki mutluluğu görülmeye değerdi.
Uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek gecenin açılışı, görkemli müzikler eşliğinde öğrencilerin öğretmenleriyle el ele kırmızı halıda yürüyerek anne ve babalarına kavuşmaları ile oldu. 
Prova yapmadan sahneye çıkan ve performanslarıyla herkesi hayran bırakan minikler, velilere de duygu dolu anlar yaşattı. Mezun öğrencilerin fotoğraflarının yer aldığı barkovizyon gösterisiyle gurur dolu anlar yaşandı.
Englishouse kurucusu ve direktörü Önder Fahrioğlu, bir çocuğu sevmekle başlayan hikayelerinin her zaman da böyle devam edeceğini dile getirerek "vizyon, kalite ve zirve bizim çocuklarımızın” dedi. 
Daima seven, sayan ve farklılıklara saygı duyan mutlu evlatlar yetiştirmek için yola devam edeceklerini vurgulayan Fahrioğlu, her şeyden ve en evvel Ulu Önder Atatürk'ün ilkelerinden ayrılmadan yürüyen evlatlar yetiştirmek için çabaladıklarını sözlerine ekledi.
Karne günü etkinliğine katılan veliler, çocukların mutluluğuna ortak olurken, Önder Fahrioğlu’na ve güzel Englishouse ailesine teşekkürlerini iletti.

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