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YKS maratonunda ikinci oturum: AYT başladı

Üç oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu dün başladı. 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu 2021-YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylara, soruları yanıtlamaları için 135 dakika süre verildi. İkinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile saat 10.15 itibarıyla başladı. Saat 15.45'te başlayacak olan Yabancı Dil Testi ise saat 17.45'te sona erecek.

27 Haziran 2021 Pazar 10:20
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YKS maratonunda ikinci oturum: AYT başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( ÖSYM) 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( YKS) ilk oturumu dün Temel Yeterlilik Testi ( TYT)  ile başladı.

2021-YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, soruları yanıtlamaları için 135 dakika süre verildi.

BUGÜN SONA ERECEK

Bugün Alan Yeterlilik Testi 10.15'te başladı ve adaylar yine saat 10.00'dan sonra sınav binalarına öğrenci alınmadı. Sınav 13.15'te bitecek. Yabancı Dil Testi ise 15.45'te başlayacak 17.45'te sona erecek.

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