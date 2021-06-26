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YKS Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi sona erdi

ÖSYM'nin Türkiye'de 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi sona erdi...

26 Haziran 2021 Cumartesi 18:37
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YKS Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi sona erdi

ÖSYM tarafından Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da düzenlenen ve üç oturumdan oluşan YKS maratonu başladı. 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu 2021-YKS'nin ilk oturumu TYT'de adaylara, soruları yanıtlamaları için 135 dakika süre verildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Türkiye'de 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi

2021-YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, soruları yanıtlamaları için 135 dakika süre verildi.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruldu.

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5 olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi.

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN: "2021-YKS'NİN İLK AŞAMASI TYT OTURUMU BAŞARIYLA TAMAMLANDI"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) tüm sınav merkezlerinde başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından, YKS'nin ilk oturumu TYT'ye ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"2021-YKS'nin ilk aşaması TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır. Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim. Yarın uygulayacağımız AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylarımıza başarılar, görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim."

Son Güncelleme: 26.06.2021 23:50
Anahtar Kelimeler:
ÖSYMTYTAYTYükseköğretim Kurumları Sınavı
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