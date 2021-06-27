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YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı

27 Haziran 2021 Pazar 20:15
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YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı

2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayınlandı.

Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı 

https://yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

https://yks2021.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)
Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)

https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_almanca_yks_2021.pdf

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)
Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)

https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_arapca_yks_2021.pdf

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)
Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)

https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_fransizca_yks_2021.pdf

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)
Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)

https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_ingilizce_yks_2021.pdf

  YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)

Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)

https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_rusca_yks_2021.pdf

Anahtar Kelimeler:
Yükseköğretim Kurumları SınavıÖSYMTYTAYTSınav
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