YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı

2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayınlandı.
Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
https://yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
https://yks2021.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)
Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)
https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_almanca_yks_2021.pdf
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)
Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)
https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_arapca_yks_2021.pdf
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)
Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)
https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_fransizca_yks_2021.pdf
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)
Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)
https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_ingilizce_yks_2021.pdf
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)
Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)
https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_rusca_yks_2021.pdf