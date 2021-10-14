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Zirveyi 9,18'in üzerine taşıyan dolar/TL'de son durum

Bu sabah saatlerinde kurlar bir miktar gevşerken zirvenin altında yüksek oynaklık dikkat çekiyor.

14 Ekim 2021 Perşembe 11:25
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Zirveyi 9,18'in üzerine taşıyan dolar/TL'de son durum
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Dün akşam piyasaların kapanmasının ardından yurt içi piyasalar adına oldukça hareketli saatler yaşanırken dolar/TL, tarihi zirvesini yükseltmeye devam etti. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan TCMB Başkanı Kavcıoğlu görüşmesi ve TCMB'de 3 ismin görevden alınmasıyla birlikte gün içerisinde 9,10 seviyesiyle rekor yenileyen dolar/TL, 9,1885'e kadar fırladı.

Euro/TL de 10,66'ya kadar çıkarken tarihi zirvesi 10,76'ya bir adım daha yaklaştı.

Kurlarda yüksek oynaklık

Bu sabah saatlerinde kurlar bir miktar gevşerken zirvenin altında yüksek oynaklık dikkat çekiyor.  Saat 09:30 sularında 9,18 sınırına bir kez daha dayanan dolar/TL, yurt içi piyasaların açıldığı dakikalarda 9,13 seviyesindeydi. Aynı dakikalarda euro/TL ise 10,63 civarında işlem görüyor. 

Borsa İstanbul'da da hafif alıcılı bir seyir söz konusu. BİST 100 Endeksi, yüzde 0,25 primle 1.416 puanda.

Dün akşam piyasalarda neler yaşandı?

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti. Görüşmenin ardından gece Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Merkez Bankası'nda bazı görev değişikleri yapıldı. 

TCMB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen, TCMB Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük, Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. TCMB Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak ve Para Politikası Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.

Zirvede artan satışlar devam edecek mi?

Genelde yurtiçi yerleşikler kurdaki rekor seviyelerde döviz mevduatında satış yönünde hamle yapıyor. Bu hamleler kısa dönemli de olsa son iki haftada 3.4 milyar dolar satış olmuştu. Bugün açıklanan para banka verilerinde bu satış dalgasının devam edip etmeyeceği izlenecek.

Hafta başından bu yana 9 üzerine çıkan dolar/TL’de yurtiçi yerleşiklerin yoğun satışı bankacılar tarafından görünmüyor. Analistler yükselişine emin olduğunda zaten vatandaşların döviz mevduatında yeniden alıma geçme tavrı olduğu uyarısını yapıyor. 

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