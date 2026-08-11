Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Bayram Yıldırım mahkemede olguları aktardı.

Polis, 8 Ağustos 2026 tarihinde saat 17.15 sıralarında Alayköy’de Atatürk Caddesi üzerinde devriye yapan polis ekibinin, HT 058 plakalı kamyonetin seyir halinde olduğunu tespit ederek aracı durdurduğunu söyledi.

Yapılan kontrolde aracın üçüncü şahıs sigortasının bulunmadığı, seyrüsefer ruhsatının 31 Mart 2026, muayenesinin ise 16 Ocak 2025 tarihinde sona erdiği belirlendi.

“Daha şimdi içtim” dedi

Polis, araç sürücüsü İ.K.’nin nefesinden alkol kokusu gelmesi üzerine kendisine alkol alıp almadığının sorulduğunu ve zanlının, “Daha annemde şimdi içtim, eve gidiyordum” şeklinde cevap verdiğini aktardı.

Zanlının Gönyeli Polis Karakolu’na götürülerek yapılan alkol testinde 271 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi.

Ehliyeti daha önce iptal edilmiş

Polis, zanlıdan ehliyetini ibraz etmesinin istenmesi üzerine ehliyetinin olmadığını söylediğini belirtti. Yapılan araştırmada ise İ.K.’nin ehliyetinin, 30 Nisan 2026 tarihinde “alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak” suçlarından Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması sonrasında, davası görülünceye kadar iptal edildiği tespit edildi.

Ayrıca HT 058 plakalı aracın kayıtlı mal sahibiyle yapılan görüşmede, zanlının aracı mal sahibinden izinsiz kullandığı da belirlendi.

Polis, zanlının askıda bulunan “alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak” suçundan dosyasının da bulunduğunu belirterek, trafik suçu işlemesini önlemek amacıyla ehliyetinin davası görülünceye kadar iptal edilmesini talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, huzurundaki şahadeti değerlendirerek zanlının ehliyetinin davası görülünceye kadar iptal edilmesine emir verdi.