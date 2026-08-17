Redif Ekinci yaptığı yazılı açıklamada Başbakan Ünal Üstel'i, nüfus konusunda "Konuşulacak rakamlar var, konuşulamayacak rakamlar var” şeklindeki açıklamasından dolayı eleştirildi.

Okul, hastane, konut, ulaşım, su, elektrik ve güvenlik hizmetlerinin nüfus üzerinden planlandığını belirten Ekinci, nüfusu tahminlerle veya güvenilirliği tartışmalı projeksiyonlarla belirlemek yerine ülkede fiilen yaşayanların esas alınacağı tam saha sayım yapacaklarını kaydetti.

Nüfus sayımında uygulanmış yöntemleri ülke koşullarına uyarlamayı öngördüklerini belirten Ekinci, Güney Kıbrıs, Malta ve Karadağ’daki nüfus sayımı uygulamalarına işaret etti.

Nüfus sayımı için istatistikçiler, demograflar, akademisyenler, meslek örgütleri ve toplumsal paydaşların yer alacağı "Nüfus Sayımı Komitesi" kurulmasını öngördüklerini belirten Ekinci, sayım yönteminden sorulacak sorulara, kullanılacak tablet uygulamasından veri güvenliği ve denetim mekanizmalarına kadar bütün sürecin önceden toplumla paylaşılacağını kaydetti. Ekinci, toplumun görüşlerinin alınmasının ardından pilot sayım gerçekleştirileceğini ve pilot çalışmada tespit edilen eksikliklerin de kamuoyuna açıklanacağını ifade etti.

Güvenilir bir adres envanterinin bulunmadığını, bu nedenle ülkenin tamamının küçük sayım bölgelerine ayrılacağını belirten Ekinci, "Her konut, yurt, lojman, şantiye, otel ve toplu yaşam alanının önceden yerinde tespit edilerek numaralandırılacağını; belediyeler ve muhtarlıkların saha organizasyonuna destek vereceğini ancak sayımın tek merkezden ve ülkenin tamamında aynı standartlarla yürütüleceğini belirtti.

Geçmişteki uygulamaların aksine halkın bir gün boyunca eve kapatılmasına gerek kalmadan takip eden günlerde eğitimli görevlilerin bütün adresleri ziyaret edeceğini, evde bulunamayan hanelere yeniden gidileceğini belirten Ekinci, bilgilerin şifrelenmiş tabletlerle merkezi sisteme aktarılacağını, eksik ve mükerrer kayıtların ise anlık olarak denetleneceğini söyledi.

Gerçek nüfusa ulaşabilmek için vatandaşlık ayrımı yapılmaksızın ülkede fiilen yaşayan herkesin bir kez sayılacağını kaydeden Ekinci, vatandaşlık, çalışma izni, öğrenci izni, ikamet izni, turist statüsü ve izinsiz ikamet gibi bilgilerin ayrı kategorilerde kaydedileceğini, kişisel verilerin gizli tutulacağını ve yalnızca anonim istatistiklerin yayımlanacağını ifade etti.

Ekinci, böylelikle yalnızca “Kaç kişiyiz?” sorusunun değil, ülkede yaşayan nüfusun yapısının ve kamu hizmetlerine ilişkin gerçek ihtiyaçların da somut veriler üzerinden ortaya çıkarılacağını söyledi.

Sayımın tamamlanmasının ardından bağımsız bir kuruluş tarafından kontrol yaptırılacağını da ifade eden Ekinci, gözden kaçan kişiler, mükerrer kayıtlar ve hata payının da kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Sonuçların yalnızca toplam nüfus rakamıyla sınırlandırılmayacağını ifade eden Ekinci, bölge, yaş, vatandaşlık, statü, eğitim, çalışma durumu ve hane yapısına göre ayrıntılı verilerin yayımlanacağını kaydetti.

Elde edilecek verilerin sürekli güncellenen nüfus ve adres sisteminin başlangıç noktası olacağını belirten Ekinci, “Şeffaf ve veri odaklı siyaset budur: Soruları, yöntemi, araçları ve sonuçları toplumdan saklamamak; ülkeyi tahminlerle değil, doğrulanmış verilerle yönetmek. Amerika’yı yeniden keşfetmeyeceğiz. Bu ülkenin nüfusu artık saklanan bir rakam değil, toplumun bildiği ve denetlediği güvenilir bir kamu verisi olacak.” dedi.