Protokole Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile Vedat Kaner Vakfı Başkanı Kaan Kaner imza koydu.

Bienal Lefkoşa’nın 2027 yılında gerçekleştirilecek ikinci edisyonuna yönelik bir ön hazırlık projesi olarak kurgulanan Eklektik Manifest, yıl sonunda izleyiciyle buluşacak. ARKHE tarafından organize edilen proje, 2027 Bienali’nin düşünsel ve sanatsal çerçevesini geliştiren, farklı disiplinler arasında yeni karşılaşma ve üretim alanları açmayı hedefleyen bir çalışma olarak hayata geçirilecek.

Eklektik Manifest’in ikinci edisyonunun ana eksenini, Ulus Baker’in kuramsal mirası oluşturacak. Proje, Baker’in düşüncesini retrospektif bir çerçevede sunmak yerine, onun ortaya koyduğu kavramların günümüzün görsel-işitsel kültürü ve sanat pratikleri içerisindeki imkânlarını araştırmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda Eklektik Manifest, sergileme pratiklerinin yanı sıra farklı disiplinlerden üretimleri ve deneysel yaklaşımları bir araya getiren bir düşünce ve üretim alanı olarak tasarlanıyor.

LTB ile Vedat Kaner Vakfı arasında imzalanan protokol, ARKHE organizasyonunda gerçekleştirilecek Eklektik Manifest’in ikinci edisyonunun hayata geçirilmesinin yanı sıra, 2027 Bienal Lefkoşa’ya uzanan hazırlık sürecinde kültür-sanat alanındaki kurumsal iş birliklerinin güçlendirilmesini de hedefliyor.

Yıl sonunda gerçekleştirilecek Eklektik Manifest’in ayrıntılı programı, katılımcıları ve proje kapsamında hayata geçirilecek çalışmalar önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşılacak.