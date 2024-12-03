Polisin açıklaması şöyle:

08-27 Kasım 2024 tarihleri arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan N.K.(K-52)’nin, işyerinde müşterilere satmış olduğu ürünlere karşılık tahsil ettiği toplam 15,000 TL nakit parayı, işletmenin kasasına koymayıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı ve Y.K.(E-57) ile birlikte işyeri sahibinin haberi olmadan, konu iş yerinden birçok ürünü alıp tasarruflarına geçirmek suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.