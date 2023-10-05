Meclisten verilen bilgiye göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, saat 10.00’da UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite daha sonra, “2023 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı”nı görüştü ve bu tasarıyı da oyçokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’a gönderdi.

Komite toplantısında Maliye Bakanı Özdemir Berova da hazır bulundu.

Toplantıya davetli olarak katılan Maliye Bakanlığı, DEV-İŞ, KTAMS, KAMU-İŞ, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, VERGİ-SEN, TIP-İŞ, MALİYE-SEN, DAÜ-PERSEN yetkilileri görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hasan Küçük, Alişan Şan ve komite üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Komite toplantısında ayrıca CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da yer aldı.