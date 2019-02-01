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1 Yıllık Ücretsiz Lifecell Digital Ev İnterneti Kazandılar!

Lifecell Digital sarı koltukta fotoğrafını çekip, #lifecelluçuruyor hashtag’i ile Instagram’da paylaşan 5 kişi 1 yıllık Lifecell Digital Ev İnterneti kazanma şansı yakaladı!

01 Şubat 2019 Cuma 11:49
1 Yıllık Ücretsiz Lifecell Digital Ev İnterneti Kazandılar!

Ev ve iş yerlerinde kullanılabilen sabit internetle iletişim çözümlerini Turkcell kalitesiyle sunmayı amaçlayan Lifecell Digital, sosyal medya üzerinden yaptığı yarışma ile 5 müşterisine 1 Yıllık Ücretsiz Lifecell Digital Ev İnterneti hediye etti.

Lefkoşa Avenue Cinemax'da, Lefkoşa Airtech Turkcell İletişim Merkezi'nde, Girne Yemen Kahvesi’nde, Güzelyurt Belediyesi Gençlik Merkezi Meydanı'nda ve 1001 Airport Mall'da bulunan Lifecell Digital sarı koltukta fotoğrafını çekip, #lifecelluçuruyor hashtag’i ile Instagram’da paylaşan Burak Hançer, Baki Kel, Korhan Çağın, Mert Enes Yılmazkaya ve Ugur Altun 1 yıllık Lifecell Digital Ev İnterneti kazanma şansı yakaladı.

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“Kaliteli, hızlı, kesintisiz, 7/24 çağrı merkezi ve dijital hizmet kanalları ile müşteri hizmeti, ödeme kolaylığı ve çeşitliliği” kavramlarıyla üst düzey performansı internet teknolojisi alanına taşıyan, yeni paket ve hız seçenekleriyle kullanıcılarına Kuzey Kıbrıs’ta fark yaratıyor. KKTC’nin tümünde güçlü kapsama sağlayarak her ihtiyaca ve her eve uygun hız ve her bütçeye uygun avantajlı kampanya seçenekleri sunan Lifecell Digital, ayrıca Turkcell’lilere de aylık ödeme kolaylığı sağlıyor.

Lifecell Digital’ı ev veya işyerlerine kurdurmak isteyenler başvurularını; satış noktalarını ziyaret ederek, www.lifecelldigital.com web sayfasından ulaşarak veya 0533 878 0535 Lifecell Digital çağrı merkezini arayarak hemen gerçekleştirebilirler.

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Anahtar Kelimeler:
LifecellLifecell Digital Ev İnternetiKuzey Kıbrıs TurkcellHaberGündemKıbrıs
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