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106 liralık tasarruf için hangi tip ampul kullanılmalı?

Tasarruflu ampullerin alış fiyatı yüksek

17 Ekim 2018 Çarşamba 19:24
106 liralık tasarruf için hangi tip ampul kullanılmalı?

Bir evin aydınlatma gideri toplam enerji giderinin yüzde 20-25’i kadar. Yani kullanılan ampulün tipi, tasarruf yapmak isteyenler için önemli. Eski tip ampullerin ömrü boyunca yaktığı enerji, kendi fiyatının 100 katı. Buna rağmen günümüzde halen yoğun bir şekilde kullanılıyor. Üstelik tükettiği enerjiye karşılık verimsiz.

Eski tip klasik bir ampulü günlük 10 saat kullanınca yıllık cepten 124 lira çıkıyor. Bu rakam tasarruflu mini floresan ampulde 27, LED’de ise 19 lira. 5 yılda sadece bir LED, eski tip ampule göre 525 lira tasarruf ettiriyor

Tasarruflu ampuller ile LED ampullerin yaygınlaşması resmi biraz değiştirdi. Tasarruf ampulleri aslında uzun floresan ampullerin küçültülmüş hali yani mini floresan. Bunlar, eski tip ampullere göre yüzde 75 daha az elektrik harcıyor ve 10 kat daha uzun ömürlü. 22 Watt’lık bir tasarruflu ampulün yaydığı ışık 100 Watt’lık eski tip ampule eşit. 

Tasarruflu ampuller alış fiyatıyla pahalı gibi görünse de kullanım ömrü boyunca (10 bin saat) sağladığı avantajlarla fazlasıyla kâra geçmenizi sağlıyor. 15 Watt’lık tasarruflu ampulün, 75 Watt’lık eski tip ampule (kullanım ömrü 1000 saat) göre kullanım ömrü boyunca yaklaşık 684 kilovatsaat avantajı var. Sadece 1 ampul ömrü boyunca yaklaşık 422 liranın cepte kalmasını (tasarruf) sağlıyor.

En verimlisi led 

LED ampuller, ışık gücüne göre 4-14 Watt arasında elektrik harcıyor. Bu da klasik ampullerin 25’te birine, tasarruflu ampullerin 3’te birine denk geliyor. Buna karşılık aynı ışık gücüne (Lümen) sahip. Kullanım ömrü ise 25 bin saatle en yakın rakibi tasarruflu mini floresan ampullerin 2-3 katı. Ayrıca sağlam ve güvenli. LED ampulde civa da yok. Fiyatları eskisi gibi pahalı değil, 5 liradan başlayan fiyatlarla LED ampul bulmak mümkün.

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