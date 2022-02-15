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15 Şubat 2022 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Şubat 2022 güncel çeyrek altın kuru fiyatları...

15 Şubat 2022 Salı 09:36
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15 Şubat 2022 güncel altın kuru fiyatları
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Altın fiyatları, jeopolitik gerginlikler sonrasında yatırımcıların güvenli liman alımlarına odaklanmasıyla son 8 ayın en yüksek seviyesinde bulunuyor. 

Gram altın geçen hafta çoğunlukla 800 lira sınırında işlem görürken cuma günü küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 810 liraya kadar yükselmişti. Dolar kurundaki yatay seyirden dolayı küresel altın fiyatlarındaki hareketleri takip eden gram altın, salı günü 821 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 1.331 lira, Cumhuriyet altını ise 5.477 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda Ukrayna krizi yeni haftanın ilk işlem gününde fiyatlamalar üzerinde olumsuz etki yaratırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in diyaloğa açık olduğu yönündeki sinyali gerginliğin bir miktar azalmasına neden oldu.

Ons altın geçen haftanın büyük bölümünü yatay bir seyirle geçirdikten sonra cuma günü 1.864 dolara kadar tırmanmıştı. Yatırımcıların Ukrayna'dan kaynaklanan jeopolitik gerginliklere ağırlık vermesiyle yükselişe geçen ons altın, salı günü 8 ayın en yüksek seviyesinde 1.878 dolar civarında işlem görüyor.

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