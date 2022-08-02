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2 Ağustos 2022 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 2 Ağustos 2022 güncel çeyrek altın, gram altın ve ons altın satış fiyatları...

02 Ağustos 2022 Salı 09:47
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2 Ağustos 2022 güncel altın kuru fiyatları
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Altın fiyatlarında yükseliş görülüyor.


Küresel resesyon endişeleriyle gerileyen dolar ve ABD Hazine
getirilerine paralel olarak altın uluslararası piyasalarda üst üste beşinci seansta da kazanım elde etti ve bir ayın zirvesine yükseldi.

Altının onsu spot piyasada 5 Temmuz'dan beri en yüksek seviye olan 1,789.39 doları gördü. Altının onsu 1772 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada gram altın 1022 lira, çeyrek altın 1672 lira, cumhuriyet altını 6 bin 878 liradan işlem görüyor.

Yatırımcılar Fed'in enflasyonu düşürecek keskin faiz artırımlarından uzaklaşarak ekonomik büyümedeki yavaşlamaya odaklanmasını bekliyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

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