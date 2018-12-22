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20 liralık yeni banknotlar tedavüle giriyor

İmzaları güncellenen üçüncü tertip 20 liralık banknotlar 24 Aralık Pazartesi günü piyasaya sürülecek.

22 Aralık 2018 Cumartesi 11:57
20 liralık yeni banknotlar tedavüle giriyor

Türkiye Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük imzalı yeni 20 TL'lik banknotların 24 Aralık'ta tedavüle gireceğini açıkladı.

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Açıklamada, "Bankamızca 1211 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak, E-9 Emisyon Grubu III. tertip 20 Türk lirası banknotların üretimleri gerçekleştirildikçe tedavüle çıkarılması kararlaştırılmıştır" denildi ve şu bilgiler verildi:

"24 Aralık 2012 tarihinde tedavüle çıkarılmış 20 TL E-9 Emisyon Grubu II. tertip banknotlara kıyasla, III. tertip 20 TL banknotların sadece imzalarında değişiklik yapılmıştır. Banknotlardaki imzalar Başkan Murat Çetinkaya ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük'e ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

E-9 Emisyon Grubu III. tertip 20 TL banknotlar 24 Aralık 2018 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir. Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında, boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I. ve II. tertipleriyle tamamen aynıdır. I., II. ve III. tertip banknotlar birlikte tedavül edecektir."

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20 Liralık BanknotlarTürkiye Merkez BankasıPiyasaTedavülEkonomiHaber
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