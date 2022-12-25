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2023’ün parlayanı gümüş olabilir

Gümüş için gelecek yılın umut vadettiğini söyleyen analistler aynı zamanda gümüşün altından daha iyi performans göstereceğini belirtiyorlar.

25 Aralık 2022 Pazar 09:39
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2023’ün parlayanı gümüş olabilir



Finans piyasaları bu yıl oynak bir seyir izledi ve bu oynaklığın büyük bir kısmı enflasyonist endişelere ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yükselttiği faiz oranlarına bağlıydı. Dolardaki yükseliş değerli metaller üzerinde yıl boyunca baskı yarattı.

BİR KAÇ YIL ALABİLİR

Güçlü dolar teması yıl boyunca altın ve gümüşte beklenen atağın önüne geçti. Gümüş riskli varlıklara talebin bir miktar artmasıyla bu ay yeniden 24 dolar seviyelerine atak yaptı fakat yılı 8 Mart'ta ulaştığı 27.49 dolarlık zirvenin gerisinde kapatmaya hazırlanıyor. Ancak birçok emtia analisti gümüşten umudu kesmiyor. 2022'de beklenen yükseliş eğiliminin 2023'te gerçekleşeceği öngörülüyor.

ElliottWaveTrader.net'in kurucusu, analist Avi Gilburt, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, gümüşün iki yıllık konsolidasyon döneminin ardından yükselmeye hazırlandığını söyledi. Gümüşün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 50 dolara geri dönebileceğini öngören Gilburt, “Bir sonraki büyük ralliyi kurmak için gümüşte 21-22 dolar bölgesine doğru bir geri çekilme arıyorum. Uzun vadede, gümüşün 50 doları görmesini bekliyorum, ancak bu birkaç yıl alabilir. Fiyatlar 2023'te ve 2024'ün ilk yarısında kolaylıkla ikiye katlanabilir” değerlendirmesini yaptı. Yılbaşından bugüne spot gümüş yüzde 2.5 artışla ons başına 23.90 dolar, spot altın ise yüzde 1.4 düşüşle 1.800 dolar bandında işlem görüyor.

İstikrar kazanması potansiyel yaratıyor

Gümüş için gelecek yılın umut vadettiğini söyleyen analistler aynı zamanda gümüşün altından daha iyi performans göstereceğini belirtiyorlar. Wells Fargo'nun reel varlık stratejisi başkanı John LaForge, “Gümüş konusunda biraz daha pozitifim, çünkü ons başına 23 dolara geri döndük. Hisse senetlerinin düştüğü bir yılda, değerli metaller esas olarak hisse senetlerini takip eder. Bu tür bir ortamda, gümüşün istikrar kazanması altının daha iyi performansa işaret ediyor” şeklinde konuşuyor.

Anahtar Kelimeler:
Finans piyasalarıFinansGümüş
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