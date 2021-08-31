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31 Ağustos 2021 Salı altın fiyatları!

Son üç haftada ani yükseliş kaydeden ons altın haftanın ilk günü olan 30 Ağustos 2021 Pazartesi gününü düşüş ile kapatmıştı. Türk yatırımcılarının favorisi olan gram altın ise yatay seyretmeye devam ediyor. Gram altın geçtiğimiz hafta 477 TL'ye inmişti. İşte yarım, gram, çeyrek altın fiyatları...

31 Ağustos 2021 Salı 08:53
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31 Ağustos 2021 Salı altın fiyatları!

Geçtiğimiz haftaya bin 781 dolardan başlayıp haftayı bin 817 dolardan kapatan ons altın hafta boyunca yaklaşık yüzde 2 değer kazanmıştı. Ons altın geçtiğimiz günü düşüş ile kapattı. Gram altın ise geçtiğimiz hafta 488 TL'den kapattı. İşte yarım, gram, çeyrek altın fiyatları...

ONS ALTIN

Ons altında son üç haftada ani hareketler görülüyor. Ons altın bin 814 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Geçtiğimiz hafta 477 TL'ye kadar düşen gram altın 488 TL'den işlem görüyor.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN

Spot altın 488,32 TL'den alınıyor, 488,40 TL'den satılıyor. Çeyrek altının alışı 780,39, satışı ise 798,21 TL. Yarım altın 1.555,90 TL'den alınıp 1.596,42 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN

Cumhuriyet altınının alışı 3.237,00 TL, satışı 3.286,00 TL. Gremse altın 7.803,90 TL'den alınıp 7.982,12 TL'den satılıyor. Ata altın 3.219,11 TL'den alınıyor 3.300,25 TL'den satılıyor.

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN

Beşli altının alışı 15.802,91, satışı 16.110,70 TL. İkibuçuk altın 7.803,90 TL'den alınıp 7.928,42 TL'den satılıyor. Ziynet altın 3.121,56 TL'den alınıp 3.183,08 TL'den satılıyor.

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Altın Fiyatları
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