31 Ağustos 2021 Salı altın fiyatları!

Son üç haftada ani yükseliş kaydeden ons altın haftanın ilk günü olan 30 Ağustos 2021 Pazartesi gününü düşüş ile kapatmıştı. Türk yatırımcılarının favorisi olan gram altın ise yatay seyretmeye devam ediyor. Gram altın geçtiğimiz hafta 477 TL'ye inmişti. İşte yarım, gram, çeyrek altın fiyatları...