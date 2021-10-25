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50 kuruşu basmanın maliyeti 66 kuruşa çıktı

1 kuruş için 26, 25 kuruş için 39, piyasada en çok kullanılan 50 kuruş için ise 66 kuruşluk bakır, nikel ve çinko kullanılıyor

25 Ekim 2021 Pazartesi 12:32
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50 kuruşu basmanın maliyeti 66 kuruşa çıktı
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CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, bir çalışma yaparak özellikle madeni paraların basımındaki madenlerin fiyatının yükselmesi ile para maliyetinin nasıl yükseldiğini ortaya koydu. Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'e konuşan Yalım, "Darphane'nin enerji, personel ve diğer giderleri var. Merkez Bankası madeni para basımında ciddi zarar ediyor" dedi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın çalışmasına göre, halkın "bozuk para" olarak nitelendirdiği 1, 5, 10, 25 ve 50 kuruşlukların maliyetleri son dönemde inanılmaz ölçüde yükseldi. Yalım, bozuk paralarda kullanılan madenlerin maliyetlerini belirledi.

1 TL'nin maden maliyeti 79 kuruş

Buna göre, madeni paralarda bakır, nikel ve çinko madenleri kullanılıyor. Dövizdeki artışla birlikte madeni paraların maden değerleri de yükseldi. Paralardaki maden değerlerinden yola çıkarak hesaplama yapan Yalım, 1 kuruşun basımında 26 kuruşluk maden kullanıldığını saptadı. Yani 1 kuruş basmak için Merkez Bankası, 26 kuruşluk bakır ve nikel madeni alıyor. 5, 10, 25, 50 kuruşluklar ve 1 TL'lik madeni paralarda ise bakır ve nikele ek olarak çinko da kullanılıyor. Hesaplamaya göre 5 kuruşun maden maliyeti 28 kuruşa, 10 kuruşun maliyeti 31 kuruşa, 25 kuruşun maliyeti 39 kuruşa ve 50 kuruşun maliyeti de 66 kuruşa yükselmiş durumda. 1 TL'nin maden maliyeti ise 79 kuruş olarak hesaplanmış.

"Kuruşlar bulunmuyor"

Paralardaki maden değerlerinin yükselmesiyle piyasada bazı madeni paralar bulunmuyor. Tüm araştırmalarına karşın 1 ve 5 kuruş bulmakta zorlandıklarını dile getiren Yalım, şöyle konuştu:

Madeni paraları eritip içindeki madenleri ayrıştırarak satmak kârlı hale geldi. Bu yüzden Merkez Bankası hükümetin izlediği yanlış politikalar nedeniyle madeni para basımında zarar ediyor. Madeni paraları toplayan hurdacılar da kâra geçiyor. Kuruşları toplayıp erittikleri için piyasada yeterince kuruş bulunmuyor. Ayrıca maden kendiliğinden para olmuyor. Bunun için kurulmuş Darphane var. Orada çalışanlar var, harcanan enerji, personel ve diğer giderler var

Banknotlar (kağıt para), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bağlı Banknot Matbaası'nda basılırken, Metal para basımı, “1264 Sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun” uyarınca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor.

Cumhuriyet, Independent Türkçe

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