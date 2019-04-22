500 euroluk banknotlar cuma günü tedavülden kalkıyor

AB Merkez Bankası tarafından 2002 yılında piyasaya sürülen ve 26 Ocak itibariyle 17 Avrupa ülkesi tarafından kaldırılan 500 euroluk banknot, Almanya ve Avusturya'da da 26 Nisan tarihinden sonra tedavülden kalkacak.

Terör örgütleri ve kalpazanlar tarafından sıkça kullanılan ve halk tarafından tercih edilmeyen 500 euroluk banknotların 17 yıllık varlığı kara para aklama ile savaş için cuma günü son bulacak.

Avrupa Merkez Bankası Konseyi, terör finansörleri ve kalpazanlarla mücadele etmek ve vergi kaçakçılığını önlemek için paranın tedavülden kaldırıldığını açıkladı.

AB Merkez Bankası Konseyi, 2019 yılı mart ayı itibariyle dünya piyasalarında 254 milyar euro değerinde 509 milyon adet 500 euroluk banknot bulunduğunu açıkladı.

Banka, 500 euroluk banknotların günlük hayatta kullanılamayacağını ancak elinde 500 euroluk banknot bulunanların kendi ülkelerinin merkez bankalarından her zaman bozdurma ve takas yapma imkanına sahip olduğunu açıkladı.