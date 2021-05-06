6 Mayıs 2021 dolar - euro fiyatları

Türkiye'de Yurt içinde döviz kurları dünkü kapanış seviyelerinden güne başladı.

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar/TL, 8,30'larda seyrediyor. Euro/TL ise 10,01'lerde işlem görüyor.

ABD ve Avrupa merkez bankalarının yetkililerinin açıklamalarının da takip edileceğini ifade eden uzmanlar, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin izleneceğini bildirdi.